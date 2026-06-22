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Социум

В Уральске ограничили водоснабжение из-за сильного ливня

"Батыс су арнасы" экстренно ограничил подачу воды в Уральске вечером 22 июня.
Варвара Тыщенко
В Уральске ограничили водоснабжение из-за сильного ливня
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Вечером 22 июня в Уральске из-за обильных осадков переполнилась система водоотведения. Городские насосные станции перестали справляться с резко возросшей нагрузкой.

В связи с этим в ТОО "Батыс су арнасы" объявили об экстренном ограничении водоснабжения.

- В связи с выпадением обильных осадков  в виде дождя в городе Уральск заполнены канализационные коллектора и не успевают перекачивать насосные станции. В связи с этим ТОО "Батыс су арнасы" вынуждено ограничить подачу водоснабжения, в целях уменьшения обьема воды поступаемой в канализационные сети с 18:30 до 21:00 22 июня 2026 г., - говорится в сообщении.

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