В Уральске ограничили водоснабжение из-за сильного ливня

Вечером 22 июня в Уральске из-за обильных осадков переполнилась система водоотведения. Городские насосные станции перестали справляться с резко возросшей нагрузкой.

В связи с этим в ТОО "Батыс су арнасы" объявили об экстренном ограничении водоснабжения.

- В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в городе Уральск заполнены канализационные коллектора и не успевают перекачивать насосные станции. В связи с этим ТОО "Батыс су арнасы" вынуждено ограничить подачу водоснабжения, в целях уменьшения обьема воды поступаемой в канализационные сети с 18:30 до 21:00 22 июня 2026 г., - говорится в сообщении.