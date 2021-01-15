В этом году определены следующие места: - Городской парк культуры и отдыха - Собор Михаила Архангела - Спортивная база "Динамо" - Женский монастырь - Затон имени Чапаева - район завода "Металлист" - Коминтерн - Желаево - Серебряково - Круглоозерное - 2 места - Деркул: конечная маршрута №7 и магазин "Магнит" - Лагерь "Евразия".

Спасатели призывают строго соблюдать следующие меры безопасности: - не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели; - не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения; - не купаться без представителей служб спасения и медицинских работников; - не купать детей без присмотра родителей или взрослых; - не нырять в воду непосредственно со льда; - не загрязнять и не засорять купель; - не приводить с собой собак и других животных; - не подавать крики ложной тревоги; - не подъезжать к купели на автотранспорте; - не нырять в прорубь вперед головой.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель оперативно-спасательного отряда-спасатель ДЧС ЗКО Аскар Килишев рассказал, что в связи с неравномерной толщиной льда на водоемах области, от 16 до 36 сантиметров, их ведомством в местную епархию внесено предложение об оборудовании мест для купания бруствером высотой не менее 20 сантиметров с установкой деревянной лестницы с поручнями, дорожкой, а также организацией мест для смены одежды на берегу или рядом с берегом.- Издан приказ об организации дежурств на местах купания. Во всех вышеуказанных местах от ДЧС ЗКО будет дежурить 78 сотрудников и 10 единиц техники, - отметил Аскар Килишев. Спасатели обращаются к жителям области с просьбой не купаться в нетрезвом состоянии. - Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! Помните, что длительное пребывание в холодной воде приводит к переохлаждению организма. Это может вызвать судороги, потерю сознания, остановку дыхания. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. После купания в водоёме необходимо вытереться насухо и переодеться в тёплую одежду. Перед погружением в воду не выпивайте ни капли спиртного. Трезвым необходимо быть и до купания, и после него, - предупредил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бакытжан Ихсанов.Купание в праздник Крещение Господне – это не праздное развлечение, а приобщение к вере. Не забывайте о своем моральном облике! Пусть праздник будет радостным, приятным, а главное – безопасным! - обратился ко всем Бакытжан Ихсанов.