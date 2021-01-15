В Уральске определили места для купания на Крещение
Всего в области определено 31 место для купания 19 января, из них в Уральске - 14, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель оперативно-спасательного отряда-спасатель ДЧС ЗКО Аскар Килишев рассказал, что в связи с неравномерной толщиной льда на водоемах области, от 16 до 36 сантиметров, их ведомством в местную епархию внесено предложение об оборудовании мест для купания бруствером высотой не менее 20 сантиметров с установкой деревянной лестницы с поручнями, дорожкой, а также организацией мест для смены одежды на берегу или рядом с берегом.
В этом году определены следующие места:
- Городской парк культуры и отдыха
- Собор Михаила Архангела
- Спортивная база "Динамо"
- Женский монастырь
- Затон имени Чапаева
- район завода "Металлист"
- Коминтерн
- Желаево
- Серебряково
- Круглоозерное - 2 места
- Деркул: конечная маршрута №7 и магазин "Магнит"
- Лагерь "Евразия".
- Издан приказ об организации дежурств на местах купания. Во всех вышеуказанных местах от ДЧС ЗКО будет дежурить 78 сотрудников и 10 единиц техники, - отметил Аскар Килишев.
Спасатели обращаются к жителям области с просьбой не купаться в нетрезвом состоянии.
- Соблюдайте правила безопасного поведения на воде! Помните, что длительное пребывание в холодной воде приводит к переохлаждению организма. Это может вызвать судороги, потерю сознания, остановку дыхания. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. После купания в водоёме необходимо вытереться насухо и переодеться в тёплую одежду. Перед погружением в воду не выпивайте ни капли спиртного. Трезвым необходимо быть и до купания, и после него, - предупредил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бакытжан Ихсанов.
Спасатели призывают строго соблюдать следующие меры безопасности:
- не совершать купание в местах, не оборудованных для этой цели;
- не купаться в одиночку и в состоянии алкогольного опьянения;
- не купаться без представителей служб спасения и медицинских работников;
- не купать детей без присмотра родителей или взрослых;
- не нырять в воду непосредственно со льда;
- не загрязнять и не засорять купель;
- не приводить с собой собак и других животных;
- не подавать крики ложной тревоги;
- не подъезжать к купели на автотранспорте;
- не нырять в прорубь вперед головой.
-Купание в праздник Крещение Господне – это не праздное развлечение, а приобщение к вере. Не забывайте о своем моральном облике! Пусть праздник будет радостным, приятным, а главное – безопасным! - обратился ко всем Бакытжан Ихсанов.
