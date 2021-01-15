Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбека Мустаева, всего с начала года в регионе зарегистрировано 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По области зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции в одном трудовом коллективе - это компания Казахстанского филиала Bonatti в Бурлинском районе. Случаи зарегистрированы среди 47 работников вахтовым методом, выявлены при скрининге перед выходом с вахтовой смены, все случаи бессимптомные. – Среди организованных коллективов зарегистрирован один случай в г.Уральск у воспитанника детского сада. Постановлением и.о.главного санитарного врача было вынесено постановление об установлении карантина и приостановлении деятельности группы, с медицинским наблюдением контактных в количестве 18 человек. В связи с регистрацией новых случаев коронавирусной инфекции среди работников компании Bonatti, в целях недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и стабилизации эпидемиологической ситуации коронавирусной инфекции в Бурлинском районе усилены ограничительные меры, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Кроме этого, в районе Байтерек и в сельском округе Борсы Жанибекского района вынесены постановления об усилении ограничительных мер на территории районов. – 40% заболеваемости регистрируется на территории города Уральск. Если в последующую неделю ситуация будет ухудшаться, то будет также рассмотрен вопрос о введении строгих карантинных мер и в областном центре, - отметил Нурлыбек Мустаев.