В 1999-2002 годах Нурлан Нигматулин занимал пост заместителя акима Астаны. В 2002-2004 годах - вице-министр транспорта и коммуникаций. С июня 2004 по январь 2006 года - заместитель руководителя Администрации Президента - начальник Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики. С января 2006 года по ноябрь 2009 года - аким Карагандинской области. С ноября 2009 года по сентябрь 2012 года - первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (Nur Otan). 20 января 2012 года был избран председателем Мажилиса Парламента. 3 апреля 2014 года был назначен на пост руководителя Администрации Президента. С октября по ноябрь 2014 года исполнял обязанности государственного секретаря. 22 июня 2016 года был единогласно избран председателем Мажилиса. 22 августа 2019 года избран Руководителем фракции партии Nur Otan в Мажилисе.

- Вчера на заседании нашей фракции Nur Otan Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру депутата Нигматулина. Все поручения и возложенные задачи были им выполнены. Он способствовал развитию парламентаризма и повышению качества работы. Традиционно все заседания палат, презентации, правительственные часы, заседания профильных комитетов проводились в онлайн-формате, с членами правительства. Все казахстанцы знают, как он может требовать работы с членов правительства. Прошу поддержать его кандидатуру, - сказал на заседании мажилисмен Дархан Мынбай. Руководители партий "Ак жол" и НПК также поддержали кандидатуру Нигматулина. На пост председателя Мажилиса был выдвинут лишь один кандидат. Других предложений по кандидатам на пост председателя не поступило. 100 депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Нурлана Нигматулина.