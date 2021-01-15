Пожар произошел 15 января около 4.00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, горела квартира, расположенная на третьем этаже дома №46/1 по улице Гагарина. – В результате пожара сгорела мебель, личные вещи и бытовая техника квартиры на площади 15 квадратных метров. Сотрудники ДЧС ЗКО эвакуировали 14 человек, трое из которых - дети. Полностью потушить пожар удалось в 5.10. Причины возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. На месте работали 12 пожарных и пять единиц техники.