Иллюстративное фото из архива "МГ" Кражу раскрыл Департамент экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу. – Эти сигареты на сумму 268 миллионов тенге были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Их украли вместе с машиной Freigtliner и полуприцепом марки Schmitz, - говорится в сообщении. Приговором суда № 2 Атырау мужчину признали виновным по статьям УК "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Его осудили на пять лет и постановили взыскать материальный ущерб на 268 304 000 тенге.