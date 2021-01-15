Стоит отметить, что в настоящее время постановлением акима ЗКО были установлены фиксированные предельные цены, согласно которым картофель должен стоить 122 тенге за килограмм, лук репчатый - 117 тенге за килограмм и морковь - 121 тенге за килограмм.К слову, в "Алтындаре" картофель стоит 103 тенге за килограмм, морковь - 120 тенге за килограмм и лук - 114 тенге за килограмм. В "Анваре" цена на картофель варьируется от 166 до 173 тенге за килограмм, лук стоит 83 тенге за килограмм и морковь - 156 тенге за килограмм. Со слов руководителя управления превенции и добропорядочности департамента агенства РК по противодействию коррупции антикоррупционной службы ЗКО Биржана Хайруллина, завышение цен наблюдается в супермаркете "Анвар", в "Алтындаре" цены не завышены. - Руководство супермаркета объясняет это тем, что сейчас овощи дорожают у поставщиков и сейчас местные исполнительные органы рассматривают утвержденные тарифы, потому что для бизнеса не выгодно продавать ниже закупочной цены. Мы будем рассматривать, насколько объективно была поднята цена, и если это будет не обоснованно, примем соответствующие меры, - сказал Биржан Хайруллин. - Мы отрабатываем вопрос цен совместно с проектным офисом "Акжайык адалдык аланы". Представитель сети супермаркетов "Анвар" в Уральске отметил, что они готовы снизить цены, но при условии, если закупочная цена будет ниже, чем сейчас.
