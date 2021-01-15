Видео Нурали Бектемирова с фигурным катанием было размещено в сети 12 января и мгновенно обрело популярность среди пользователей сети. Даже американский певец Зак Грэй был впечатлен искусством нашего школьника и загрузил видео на своей страничке. - Я с пятого класса активно участвую в спортивных мероприятиях. Особый интерес – к конькам и хоккею. Что касается ставшего хитом сети видео, то его снял мой брат Ади Бектемиров и поделился на своей страничке в социальных сетях. Позже исполнитель использованной на видео мелодии Зак Грей поделился мнением, выразив радость, что его песня стала сопровождением для столь замечательного произведения,- рассказал Нурали Бектемиров. Сейчас талантливый атырауский школьник становится все более популярным. Отметим, что Зак Грей уже дал интервью отечественным журналистам об этом видео. Он поблагодарил Нурали Бектемирова и его брата Ади за их произведение, сказал, что хочет приехать в Казахстан в ближайшее время.