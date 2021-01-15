Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областной избирательной комиссии ЗКО, по итогам очередных выборов депутатов маслихата седьмого созыва зарегистрированы следующие депутаты:1. Жаксыгалиев Жанабек Жанабаевич - 46 лет, доцент, руководитель научного центра НАО «Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова», г.Уральск; 2. Сундетова Сабира Омиргалиевна - 34 года, заведующая Акжайыкской сельской больницей, Акжайыкский район; 3. Турсынова Ляна Алексеевна - 63 года, директор ТОО «Отау-Алан», г.Уральск; 4. Салиева Алия Утемисовна - 61 год, объединение юридических лиц "Ассоциация по поддержке малого,среднего бизнеса "Акжол", председатель Совета директоров, г.Уральск; 5. Сергалиев Нурлан Хабибуллович - 52 года, ЗКГУ им. М.Утемисова, и.о председателя правления, г.Уральск; 6. Енютин Иван Иванович - 61 год, директор ТОО «АСФА», район Байтерек; 7. Конысбаева Бибигуль Тишановна - 46 лет, советник акима Западно-Казахстанской области, г.Уральск; 8. Габдуллин Исетай Есетович - 57 лет, руководитель КХ «Есет», Бокейординский район; 9. Бисенов Азамат Гимранович - 34 года, заместитель генерального директора АО «Уральскагрореммаш», г.Уральск; 10. Джакибаев Мурат Орынбаевич - 46 лет, председатель регионального совета «НПП Атамекен», г.Уральск; 11. Сатбаев Нургазы Сатбаевич - 64 года, председатель Наблюдательного Совета ТОО "Uniserv", г.Уральск; 12. Агаев Анвар Агаяроглы - 60 лет, директор ТОО «Аксай Бизнес Строй», Бурлинский район; 13. Мукаев Мурат Рахметович - 52 года, первый заместитель председателя ЗКОФ партии Nur Otan, г.Уральск; 14. Тлемисов Турарбек Тлемисович - 49 лет, учредитель ТОО «Жайык Таза Кала», г.Уральск; 15. Бахтиозин Фарид Наильевич - 47 лет, председатель совета директоров АО «Конденсат», г.Уральск; 16. Ермеккалиев Алтынбек Серикович - 28 лет, директор редакции ТОО «Жанарган онир», Жангалинский район; 17. Шектебаев Тлек Ишбулатович - 48 лет, президент АО "АксайГазСервис", г.Аксай; 18. Галиметденова Дина Ерсеитовна 41 год, руководитель ТОО «БатысЭнергоРесурсы», председатель Наблюдательного Совета, г.Уральск; 19. Ирменов Камидолла Мутиголлаевич - 61 год, директор ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж", г.Уральск; 20. Рубцов Аркадий Анатольевич - 45 лет, директор ТОО «Стекло-Сервис», г.Уральск 21. Илемесов Искаир Кафарович - 57 лет, директор ТОО «Символ», Жанибекский район 22. Мырзахметова Асель Кажиахметкызы - 34 года, заместитель председателя молодежного движения «Жангыру Жолы» при Ассамблее народа Казахстана ЗКО, г.Уральск; 23. Нурмуханов Ганимат Хайржанович - 51 год, руководитель КХ «Жибек жолы», Сырымский район; 24. Батпакулова Гульмира Аскаровна - 43 года, председатель ОО «Арба», г.Уральск; 25. Утебалиева Шаттык Саматовна - 32 года, заместитель директора ГККП «Центр внешкольной работы», г.Уральск.1. Ескендиров Сайран Темиргалиевич - 33 года, директор ТОО "Qaz FoodsTrade", г.Уральск; 2. Жарылгапов Серик Абдугалиевич - 61 год, председатель ЗКОФ РОО «Союз фермеров Казахстана», г.Уральск; 3. Ашигалиев Катауолла Миралиевич - 73 года, директор ТОО «Агрофирма «Акас», г.Уральск.1. Мергалиев Аскар Серикович, директор ТОО «Батыс Арбат Сервис», г.Уральск 2. Измаганбетов Багдат Мадиевич - 34 года, директор телеканала ТДК-42, заместитель председателя ЗКОФ ДПК «Акжол», г.Уральск; 3. Хасанов Ержан Кайржанович - 46 лет, руководитель ИП «Магжан», Каратобинский район. Всем депутатам были вручены нагрудные знаки.