В областном маслихате зарегистрировался 31 депутат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в областной избирательной комиссии ЗКО, по итогам очередных выборов депутатов маслихата седьмого созыва зарегистрированы следующие депутаты:
1) по партийному списку от партии Nur Otan:
1. Жаксыгалиев Жанабек Жанабаевич - 46 лет, доцент, руководитель научного центра НАО «Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова», г.Уральск;
2. Сундетова Сабира Омиргалиевна - 34 года, заведующая Акжайыкской сельской больницей, Акжайыкский район;
3. Турсынова Ляна Алексеевна - 63 года, директор ТОО «Отау-Алан», г.Уральск;
4. Салиева Алия Утемисовна - 61 год, объединение юридических лиц "Ассоциация по поддержке малого,среднего бизнеса "Акжол", председатель Совета директоров, г.Уральск;
5. Сергалиев Нурлан Хабибуллович - 52 года, ЗКГУ им. М.Утемисова, и.о председателя правления, г.Уральск;
6. Енютин Иван Иванович - 61 год, директор ТОО «АСФА», район Байтерек;
7. Конысбаева Бибигуль Тишановна - 46 лет, советник акима Западно-Казахстанской области, г.Уральск;
8. Габдуллин Исетай Есетович - 57 лет, руководитель КХ «Есет», Бокейординский район;
9. Бисенов Азамат Гимранович - 34 года, заместитель генерального директора АО «Уральскагрореммаш», г.Уральск;
10. Джакибаев Мурат Орынбаевич - 46 лет, председатель регионального совета «НПП Атамекен», г.Уральск;
11. Сатбаев Нургазы Сатбаевич - 64 года, председатель Наблюдательного Совета ТОО "Uniserv", г.Уральск;
12. Агаев Анвар Агаяроглы - 60 лет, директор ТОО «Аксай Бизнес Строй», Бурлинский район;
13. Мукаев Мурат Рахметович - 52 года, первый заместитель председателя ЗКОФ партии Nur Otan, г.Уральск;
14. Тлемисов Турарбек Тлемисович - 49 лет, учредитель ТОО «Жайык Таза Кала», г.Уральск;
15. Бахтиозин Фарид Наильевич - 47 лет, председатель совета директоров АО «Конденсат», г.Уральск;
16. Ермеккалиев Алтынбек Серикович - 28 лет, директор редакции ТОО «Жанарган онир», Жангалинский район;
17. Шектебаев Тлек Ишбулатович - 48 лет, президент АО "АксайГазСервис", г.Аксай;
18. Галиметденова Дина Ерсеитовна 41 год, руководитель ТОО «БатысЭнергоРесурсы», председатель Наблюдательного Совета, г.Уральск;
19. Ирменов Камидолла Мутиголлаевич - 61 год, директор ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж", г.Уральск;
20. Рубцов Аркадий Анатольевич - 45 лет, директор ТОО «Стекло-Сервис», г.Уральск
21. Илемесов Искаир Кафарович - 57 лет, директор ТОО «Символ», Жанибекский район
22. Мырзахметова Асель Кажиахметкызы - 34 года, заместитель председателя молодежного движения «Жангыру Жолы» при Ассамблее народа Казахстана ЗКО, г.Уральск;
23. Нурмуханов Ганимат Хайржанович - 51 год, руководитель КХ «Жибек жолы», Сырымский район;
24. Батпакулова Гульмира Аскаровна - 43 года, председатель ОО «Арба», г.Уральск;
25. Утебалиева Шаттык Саматовна - 32 года, заместитель директора ГККП «Центр внешкольной работы», г.Уральск.
2) по партийному списку партии «Ауыл»:
1. Ескендиров Сайран Темиргалиевич - 33 года, директор ТОО "Qaz FoodsTrade", г.Уральск;
2. Жарылгапов Серик Абдугалиевич - 61 год, председатель ЗКОФ РОО «Союз фермеров Казахстана», г.Уральск;
3. Ашигалиев Катауолла Миралиевич - 73 года, директор ТОО «Агрофирма «Акас», г.Уральск.
3) по партийному списку партии «Акжол»:
1. Мергалиев Аскар Серикович, директор ТОО «Батыс Арбат Сервис», г.Уральск
2. Измаганбетов Багдат Мадиевич - 34 года, директор телеканала ТДК-42, заместитель председателя ЗКОФ ДПК «Акжол», г.Уральск;
3. Хасанов Ержан Кайржанович - 46 лет, руководитель ИП «Магжан», Каратобинский район.
Всем депутатам были вручены нагрудные знаки.
