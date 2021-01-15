Всего в стране всего было подтверждено 166 146 случаев, из них в ЗКО – 9793. - На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 285 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациента, к аппарату ИВЛ подключены 47 человек, - отметили в МВК РК. Вместе с тем на 9 января было зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, один случай с летальным исходом. - С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 46 666 случаев пневмонии с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 533, всего выздоровели – 34 321 пациент, - отметили в МВК РК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 14 января, было зарегистрировано 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 41 случай приходится на долю ЗКО.