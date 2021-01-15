Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 15 января, состоялась первая организационная сессия Уральского городского маслихата. Как сообщил председатель городской территориальной избирательной комиссии Нурлан Беккайыр, в маслихат были зарегистрированы 22 депутата. Таким образом, очередность распределения депутатских мандатов Уральского городского маслихата от партии Nur Otan определена следующая: 1. Мухамбеталиев Серик Хаирович 2. Губашева Азима Зиннатовна 3. Маратова Аида Маратовна 4. Жолдаскалиев Нургали Каршыгиевич 5. Нуршинов Кенесары Бекболатович 6. Ерсаев Мирболат Бижанулы, 7. Бахишева Светлана Мендыгалиевна 8. Туркина Айгуль Сериковна 9. Юркевич Владимир Викторович 10. Доля Сергей Евгеньевич 11. Кенжина Жанна Тажгуловна 12. Крылов Валерий Юрьевич 13. Калиев Есентай Гиниятович 14. Абилкас Мержан Завушулы 15. Голоухов Владислав Валерьевич 16. Ашикова Нургул Ажибаевна 17. Ажгалиев Тимур Рапхатович По партийному списку народно-демократической патриотической партии "Ауыл": 1. Бигалиев Арман Маратович 2. Султанов Акылбек Узакбаевич 3. Жапбаркулов Жумабек Кахарович По партийному списку демократической партии Казахстана "Ак жол": 1. Власов Валерий Петрочич 2. Казанин Юрий Викторович Всем избранным депутатам были вручены удостоверения и нагрудные знаки.