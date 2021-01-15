Иллюстративное фото из архива "МГ" В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области приговорили двух студентов к 6 и 11 годам лишения свободы за закладывание синтетических наркотических веществ. 18-летние подростки были студентами одного из колледжей Актобе. Они были задержаны на улицах города, и успели к тому моменту сделать 22 закладки. Начинающие “курьеры”, по указке “куратора” из мессенджера, закладывали пакеты с синим кристаллообразным порошком в специальных укромных местах по всему городу. После задержания, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в комнате общежития где проживали студенты, и обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы, ложку и химическое вещество синего цвета, использовавшиеся для фасовки и дальнейшей закладки. - Призываем население со всей ответственностью относиться к информации в интернете о наборе курьеров по распространению солей, спайсов и курительных смесей. Телефон доверия Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Актюбинской области: 8 (7132) 52-19-32, либо 102, - сообщили в полиции.