Как стало известно, ранее судимые мужчины специально приехали в Атырау из Мангистауской области. При досмотре мужчин обнаружен сверток, в котором находились мобильные телефоны, интернет модем, наушники и зарядное устройство. - 25-летних парней задержали сотрудники режимно-оперативного отдела совместно с полицейскими. При проверке выяснилось, что они были судимы. По данному факту, в отношении вышеуказанных лиц составлены материалы для рассмотрения в суде, - сообщили в пресс-службе ДУИС по Атырауской области. Стоит отметить, что двое ранее были задержаны за такой же переброс. Тогда суд «предупредил» их. На этот раз суд постановил административный арест на 20 суток каждого. - По периметру учреждения УГ-157/9 (мужская исправительная колония) установлена «умная» система видеонаблюдения «Сергек» для выявления «перебросчиков» и других нарушителей закона. Также вблизи учреждения регулярно патрулируют сотрудники полиции УП г.Атырау. Нарушители закона будут строго наказаны, - отметил начальник ДУИС по Атырауской области Манарбек Габдуллин.