В Уральске оставленную на СТО машину угнал и разбил мастер

ДТП произошло 14 мая в 6.40 на ул. Гагарина, рядом с автозаправкой "Пит стоп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". выяснилось, что машина была угнала с СТО "За рулем". По словам очевидцев, "ВАЗ-2114" ехал в сторону Ремзавода. По непонятным причинам он врезался в едущий спереди "ВАЗ-2106", от удара "Жигули" 14 модели отбросило на обочину, и он ударился в стоящий на обочине пассажирский автобус. По словам водителя служебного автобуса Василия, он в это время собирает пассажиров, чтобы отвезти их на работу. - Я стоял на обочине, ждал людей, - говорит Василий. - Вдруг - удар сзади. Я вышел,