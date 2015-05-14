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Происшествия Социум

В Уральске оставленную на СТО машину угнал и разбил мастер

ДТП произошло 14 мая в 6.40 на ул. Гагарина, рядом с автозаправкой "Пит стоп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". выяснилось, что машина была угнала с СТО "За рулем". По словам очевидцев, "ВАЗ-2114" ехал в сторону Ремзавода. По непонятным причинам он врезался в едущий спереди "ВАЗ-2106", от удара "Жигули" 14 модели отбросило на обочину, и он ударился в стоящий на обочине пассажирский автобус. По словам водителя служебного автобуса Василия, он в это время собирает пассажиров, чтобы отвезти их на работу. - Я стоял на обочине, ждал людей, - говорит Василий. - Вдруг - удар сзади. Я вышел,
gorod
В Уральске оставленную на СТО машину угнал и разбил мастер
ДТП произошло 14 мая в 6.40 на ул. Гагарина, рядом с автозаправкой "Пит стоп", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". выяснилось, что машина была угнала с СТО "За рулем".
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dtp_gagarina (3)
 По словам очевидцев, "ВАЗ-2114" ехал в сторону Ремзавода. По непонятным причинам он врезался в едущий спереди "ВАЗ-2106", от удара "Жигули" 14 модели отбросило на обочину, и он ударился в стоящий на обочине пассажирский автобус. По словам водителя служебного автобуса Василия, он в это время собирает пассажиров, чтобы отвезти их на работу. - Я стоял на обочине, ждал людей, - говорит Василий. - Вдруг - удар сзади. Я вышел, смотрю, а тут "Жигули" разбитый. Я водителю открыл дверь, он вышел. Человека, который был за рулем "ВАЗ- 2114", забрала карета скорой помощи. Нужно отметить, что он не был владельцем автомобиля. Владелец "ВАЗ-2114" Тимур ТУЛЕПОВ рассказал, что он днем ранее оставил машину в автосервисе для ремонта. - Я загнал авто на эту станцию, я так раньше делал, - говорит Тимур. - Мне нужно было заварить глушитель. Сегодня утром звоню мастеру, у него отключено, потом минут через 10 опять позвонил ему, а он говорит: "Машина в хлам". Всё. Я приехал сюда и все увидел. На месте работают дознаватели и следственно-оперативная группа.
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 kAbEubPcwvE Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
ДТП угон

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