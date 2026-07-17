Қазақстан мен Дубай арасындағы рейстер уақытша тоқтатылды

Air Astana әуе компаниясы Ормуз бұғазындағы және аймақтағы жағдайдың нашарлауына байланысты 21 шілдеден бастап Дубайға ұшпайды. Тоқау 31 тамызға дейін жалғаспақ. 21 шілдеге дейін рейстер жолаушыларды қайтару үшін орындалады.
— Жолаушыларға билеттердің құнын сатып алу орны бойынша толық қайтару немесе кейінгі күндерге, немесе Air Astana-ның басқа халықаралық бағыттарына тегін қайта брондау ұсынылады, – деп хабарлады Air Astana әуе компаниясы.
Ұлттық тасымалдаушы Дубай рейсіне байланысты сұрақ туындаса, мына байланыс нөмірлеріне хабарласуды сұрайды.
Air Astana Брондау және ақпарат орталығы (24/7): help.airastana.com + 7 727 244 4477 + 7 7172 584477 +7 702 702 4477
Рейстерді кешіктірген жағдайда жедел желі: +7 7272 44 44 78
WhatsApp: +7 702 702 00 74
Online chat: airastana.com
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін де Омуз бұғазындағы шиеленіскен жағдайға байланысты Air Astana әуе компаниясы Дубайға ұшатын рейстерін кейінге қалдырған еді.
Air Astana не вернется в Дубай в апреле: авиакомпания продлила отмену рейсов