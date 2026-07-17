Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Қазақстан мен Дубай арасындағы рейстер уақытша тоқтатылды

Ұлттық тасымалдаушы рейстердің кейінге қалдыру себебін түсіндірді.
Ажар Хамитова
Қазақстан мен Дубай арасындағы рейстер уақытша тоқтатылды
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Air Astana әуе компаниясы Ормуз бұғазындағы және аймақтағы жағдайдың нашарлауына байланысты 21 шілдеден бастап Дубайға ұшпайды. Тоқау 31 тамызға дейін жалғаспақ. 21 шілдеге дейін рейстер жолаушыларды қайтару үшін орындалады.

— Жолаушыларға билеттердің құнын сатып алу орны бойынша толық қайтару немесе кейінгі күндерге, немесе Air Astana-ның басқа халықаралық бағыттарына тегін қайта брондау ұсынылады, – деп хабарлады Air Astana әуе компаниясы.

Ұлттық тасымалдаушы Дубай рейсіне байланысты сұрақ туындаса, мына байланыс нөмірлеріне хабарласуды сұрайды.

Air Astana Брондау және ақпарат орталығы (24/7): help.airastana.com + 7 727 244 4477 + 7 7172 584477 +7 702 702 4477

 Рейстерді кешіктірген жағдайда жедел желі: +7 7272 44 44 78

WhatsApp: +7 702 702 00 74

 Online chat: airastana.com

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін де Омуз бұғазындағы шиеленіскен жағдайға байланысты Air Astana әуе компаниясы Дубайға ұшатын рейстерін кейінге қалдырған еді. 

Air Astana не вернется в Дубай в апреле: авиакомпания продлила отмену рейсов

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article