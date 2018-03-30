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Происшествия Социум

В Уральске осужденных привлекли к чистке снега возле школы

Таким образом осужденные отрабатывают часы общественных работ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 30 марта, 25 осуждённых чистили снег на территории школы №48, которая расположена в Деркуле. Старший инспектор службы пробации города Уральск Еркин ДЖУМАТАЕВ рассказал, что к очистке снега привлекли осуждённых, которые помимо срока наказания приговорены к общественным работам. - Такую работу мы проводим не в первый раз. Делается это для того, чтобы со стороны осуждённых не было допущено повторных правонарушений. Здесь работают 25 осужденных по статье 44 УК РК - «Ограничение свобо
Кристина Кобина
В Уральске осужденных привлекли к чистке снега возле школы
Таким образом осужденные отрабатывают часы общественных работ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 30 марта, 25 осуждённых чистили снег на территории школы №48, которая расположена в Деркуле. Старший инспектор службы пробации города Уральск Еркин ДЖУМАТАЕВ рассказал, что к очистке снега привлекли осуждённых, которые помимо срока наказания приговорены к общественным работам. - Такую работу мы проводим не в первый раз. Делается это для того, чтобы со стороны осуждённых не было допущено повторных правонарушений. Здесь работают 25 осужденных по статье 44 УК РК - «Ограничение свободы» в основном за кражи, грабежи, причинение тяжких телесных повреждений и повторное нарушение ПДД, - пояснил Еркин ДЖУМАТАЕВ. Стоит отметить, что в Уральске более 500 осуждённых приговорены к принудительному труду, по области -вдвое больше. График выполнения принудительных работ составляется индивидуально, не более 240 часов в год.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
осужденные общественные работы

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