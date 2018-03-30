В Уральске осужденных привлекли к чистке снега возле школы

Таким образом осужденные отрабатывают часы общественных работ, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 30 марта, 25 осуждённых чистили снег на территории школы №48, которая расположена в Деркуле. Старший инспектор службы пробации города Уральск Еркин ДЖУМАТАЕВ рассказал, что к очистке снега привлекли осуждённых, которые помимо срока наказания приговорены к общественным работам. - Такую работу мы проводим не в первый раз. Делается это для того, чтобы со стороны осуждённых не было допущено повторных правонарушений. Здесь работают 25 осужденных по статье 44 УК РК - «Ограничение свобо