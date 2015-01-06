image-8af4ef216083ed9f2b487c493787319d98d963721874ec6b4520f425cec6bb15-V 28 декабря дети балетной студии отпраздновали Новый год. Студия открылась совсем недавно и возглавляет ее известный в Уральске хореограф Ираида ДАНИЛИНА. Сюда ходят дети различных возрастов - самой маленькой участнице всего 3 года. Нужно отметить, что Ираида Игоревна довольно известный в городе хореограф, однако свою студию она открыла сравнительно недавно. image-88b0e716b3988a2a5af4135c97f411eaf78248a9bd94c0e9a5e8523399424692-V На празднике детей веселили озорной Буратино, любимый всеми герой известной электронный игры Энгри бердс, ну и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Ребята с удовольствием принимали участие в играх, танцевали и веселились. А в конце праздника дети получили подарки. image-493e0c6f7c6e42a59c32ce281f03ab33b1c322884acb93e46717985e31156eb0-V Помимо балета в студии дети обучаются народным танцам, спортивным, а также здесь есть услуги индивидуальной постановки танца и индивидуальное обучение. Ко всему прочему, Ираида ДАНИЛИНА занимается с детьми с нарушенной координацией движения.
image-678f89bc16158457dc6cb23215c080f5f46cf9b9547beaff6b7f0ff27a1a13f5-V
После представления учащиеся показали родителям небольшой концерт. Девочки станцевали отрывок из балета "Щелкунчик", а также показали зрителям зажигательный испанский танец. image-3087988419751431498cdff96b8b011e465ee934aa359b81676aeef970d83274-V - Дети принимаются с трех лет, - рассказала руководитель балетной студии Ираида ДАНИЛИНА. - Мы начинаем обучение с хореографии, разучиваем все термины с французского языка. Также учим движения: "выворачиваем пяточки", ставим руки в определенную позицию. Вначале мы учим балетные танцы, а уже потом ставим более сложные танцевальные композиции. image-f96350b9f5577cfc85c29c64aa1420663cbf1099a62be000476e0d1fa21e2043-V Стоит обучение - для детей 3-4 лет - 6 тысяч тенге в месяц, для детей постарше - 8000 тенге. Занимаются дети 2-3 раза в неделю, обязательно есть дополнительные занятия - 1-2 раза в неделю, но они уже бесплатные. Мама одной из учениц студии рассказала, что ее дочь занимается у этого хореографа уже 6 лет. - Мы очень рады, что дочь ходит именно в эту студию, - говорит мама Адемы Ильмира КУЛБУЛОВА. - Как руководителю, я желаю Ираиде Игоревне творческих успехов, а также хочу сказать спасибо за то, что смогла привить ребенку любовь к танцам. На занятия она ходит с удовольствием. Желающие записаться в балетную студию могут обращаться по адресу: 7 мкрн., ТД «Байтерек», 0 этаж. Тел.: 87776169966, 87789515898.