В Уральске открылась индийская выставка-ярмарка

В минувшие выходные в ДК «Зенит» открылась необычная выставка индийского товара. Здесь можно приобрести очень колоритные вещи. Индия - одна из самых необычных стран, товары которой пользуются спросом во многих странах мира, и Казахстан не стал исключением. Выставка индийского товара удобно расположилась в центре города на втором этаже ДК «Зенит». Придя на ярмарку, попадаешь в необычайную атмосферу вечного праздника, где яркие краски текстильных изделий и блеск серебряных украшений заставляют ненадолго забыть обо всех своих проблемах. Здесь каждая женщина может потерять голову, и есть от чего.