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Бизнес-новости

В Уральске открылась индийская выставка-ярмарка

В минувшие выходные в ДК «Зенит» открылась необычная выставка индийского товара. Здесь можно приобрести очень колоритные вещи. Индия - одна из самых необычных стран, товары которой пользуются спросом во многих странах мира, и Казахстан не стал исключением. Выставка индийского товара удобно расположилась в центре города на втором этаже ДК «Зенит». Придя на ярмарку, попадаешь в необычайную атмосферу вечного праздника, где яркие краски текстильных изделий и блеск серебряных украшений заставляют ненадолго забыть обо всех своих проблемах. Здесь каждая женщина может потерять голову, и есть от чего.
Marat
В Уральске открылась индийская выставка-ярмарка
В минувшие выходные в ДК «Зенит» открылась необычная выставка индийского товара. Здесь можно приобрести очень колоритные вещи.
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 Индия - одна из самых необычных стран, товары которой пользуются спросом во многих странах мира, и Казахстан не стал исключением. Выставка индийского товара удобно расположилась в центре города на втором этаже ДК «Зенит».
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 Придя на ярмарку, попадаешь в необычайную атмосферу вечного праздника, где яркие краски текстильных изделий и блеск серебряных украшений заставляют ненадолго забыть обо всех своих проблемах.
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 Здесь каждая женщина может потерять голову, и есть от чего. Огромный выбор красивых украшений из серебра с настоящими камнями, а также ожерелье из настоящего морского и речного жемчуга не оставят равнодушными ни одну представительницу слабого пола.
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 Тем, кто любит экономить, но при этом хочет одеваться стильно и ярко, стоит обязательно заглянуть на ярмарку. Вас приятно удивит огромный ассортимент летней одежды из качественного тонкого текстиля. Юбка-брюки, сарафаны, легкие блузки, сари и многое другое здесь вы можете приобрести по довольно приятным ценам. Так, покупая один шарф, вы заплатите 300 тенге, за два – всего 500 тенге.
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 Ценителям настоящего индийского чая советую также посетить ярмарку. Думаю, большего выбора сортов индийского чая вы не найдете нигде.
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 Побродив между рядами, вы найдете много чудесных вещиц. Здесь и сувениры-слоники, приносящие удачу, и шахматы, и мебель, и покрывала ручной работы, ароматические масла, настоящая хна, и сурма и многое другое. Особым спросом здесь пользуются «джуты» - обувь, выполненная в национальном стиле.
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 Даже если вы не решитесь сделать выбор сразу, вы все равно получите огромное удовольствие от посещения. Специально для вас и исполнит танец настоящая индийская танцовщица, а также украсит вашу руку рисунком, использую хну.
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 - Мы постарались, чтобы наши покупатели смогли получить настоящее удовольствие от нашей ярмарки. У нас довольно большой выбор товара и, думаю, что они останутся довольными ассортиментом. Ярмарка будет работать с 11 по 19 апреля с 10 до 19 часов. Приходите и подарите себе кусочек Индии, - пожелала устроительница ярмарки Виктория.

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