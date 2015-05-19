В Уральске открылся «Бэби-клуб» для малышей

В мае для детей дошкольного возраста открылся центр раннего развития «Бэби-клуб». Более 50 малышей уже проходят дошкольное обучение, а также учатся выражать свои мысли и высказывать свое мнение. В центр раннего развития «Бэби-клуб» принимают детей с самого раннего возраста от 8 месяцев до 7 лет. - Наш центр является частью международной франчайзинговой сети центров раннего развития «Бэби клуб», - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Алия МИНИУС. – Мы используем метод бережного интеллектуального развития, что дает возможность развивать у ребенка 10 видов интеллекта. Почти 99% вр