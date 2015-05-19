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Бизнес-новости

В Уральске открылся «Бэби-клуб» для малышей

В мае для детей дошкольного возраста открылся центр раннего развития «Бэби-клуб». Более 50 малышей уже проходят дошкольное обучение, а также учатся выражать свои мысли и высказывать свое мнение. В центр раннего развития «Бэби-клуб» принимают детей с самого раннего возраста от 8 месяцев до 7 лет. - Наш центр является частью международной франчайзинговой сети центров раннего развития «Бэби клуб», - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Алия МИНИУС. – Мы используем метод бережного интеллектуального развития, что дает возможность развивать у ребенка 10 видов интеллекта. Почти 99% вр
Marat
В Уральске открылся «Бэби-клуб» для малышей
В мае для детей дошкольного возраста открылся центр раннего развития «Бэби-клуб». Более 50 малышей уже проходят дошкольное обучение, а также учатся выражать свои мысли и высказывать свое мнение.
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 В центр раннего развития «Бэби-клуб» принимают детей с самого раннего возраста от 8 месяцев до 7 лет. - Наш центр является частью международной франчайзинговой сети центров раннего развития «Бэби клуб», - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Алия МИНИУС. – Мы используем метод бережного интеллектуального развития, что дает возможность развивать у ребенка 10 видов интеллекта. Почти 99% времени, отведенного на занятие, дети находятся не за столами, а на ковре, то есть они не ограничены в движении и обучаются во время игры.
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 Стоит отметить, что дети обучаются согласно их возрастной категории. Так, самые маленькие определяются в группы «Бэбик», дети постарше проходят программу обучение «Бэби-класс». - Разница в возрасте у детей в одной группе не более полугода, а у детей до 1,5 лет – не более 3 месяцев, - продолжает пояснять Алия. – что позволяет успешно справляться с заданиями определенной сложности. В группах не более 8 детей, и с каждой группой работают по 2 квалифицированных педагога, которые прошли специальное обучение по методике нашего центра в Самаре.
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 Занятие в Бэби-клубе длится от 1 до 1,5 часов в зависимости от возраста, и условно делится на 3 блока: развитие математических способностей, развитие речи и творчество. Частая смена вида деятельности не дает детям переутомиться, и они с удовольствием включаются в процесс обучения. Малыши до 2 лет обычно приходят вместе с мамами.
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 Частые переменки также способствуют развитию малыша. Дети с удовольствием продают и покупают продукты в игрушечном магазине, при этом учатся считать и общаться, поют и выполняют движения на музыкальных физкультминутках и многое другое.
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 К каждому ребенку в центре особый подход и предельное внимание. Маленькая Фатима и ее мама на занятия приезжают из Аксая и уверены, что не зря. Малышка научилась навыкам счета и знает первую букву своего имени, которую со слов мамы, теперь радостно находит во всевозможных вывесках и надписях.
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 - Перед каждым занятием дети вместе с педагогом подписывают стаканчик для воды, потом каждый ребенок проговаривает свое имя, ведя пальчиком по имени, - говорит мама Фатимы. – Так вот неожиданно для нас она научилась проговаривать свое имя и находить первую букву имени, где только возможно.
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 Специально ко Дню защиты ребенка 1 июня в центре «Бэби-клуб» готовится праздник, куда приглашают всех родителей, у которых есть дети до 6 лет. - Мы приглашаем в гости родителей, которые хотят, чтобы их малыш научился навыкам общения и получил хорошую базу дошкольной подготовки. В этот день вы сможете узнать подробную информацию и записаться на пробное занятие с ребенком. Ждем детей и родителей 1 июня в 10 часов по адресу: ул. Петровского, 105В (остановка Петровского). Узнать подробную информацию вы можете по телефону: 87087512227, 8(7112)25-44-22.

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