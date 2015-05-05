В Уральске открылся оптово-розничный супермаркет «Веселая идея +»

Если у вас намечается торжество или вы ищете необычный подарок для друга, то обязательно посетите супермаркет «Веселая идея +». Прикольные подарки, развивающие игры, канцтовары и многое другое вы можете найти именно в этом магазине. Супермаркет «Веселая идея +» удобно расположен на территории рынка «Алтын Алма». Здесь представлен огромный выбор товара для проведения любого праздника от дня рождения малыша до свадебной церемонии. В супермаркете для каждого товара есть своя секция. Так, в секции для детей, можно найти массу интересных развивающих игр для малышей и подростков самого разного возра