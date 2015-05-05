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Бизнес-новости

В Уральске открылся оптово-розничный супермаркет «Веселая идея +»

Если у вас намечается торжество или вы ищете необычный подарок для друга, то обязательно посетите супермаркет «Веселая идея +». Прикольные подарки, развивающие игры, канцтовары и многое другое вы можете найти именно в этом магазине. Супермаркет «Веселая идея +» удобно расположен на территории рынка «Алтын Алма». Здесь представлен огромный выбор товара для проведения любого праздника от дня рождения малыша до свадебной церемонии. В супермаркете для каждого товара есть своя секция. Так, в секции для детей, можно найти массу интересных развивающих игр для малышей и подростков самого разного возра
Marat
В Уральске открылся оптово-розничный супермаркет «Веселая идея +»
Если у вас намечается торжество или вы ищете необычный подарок для друга, то обязательно посетите супермаркет «Веселая идея +». Прикольные подарки, развивающие игры, канцтовары и многое другое вы можете найти именно в этом магазине.
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 Супермаркет «Веселая идея +» удобно расположен на территории рынка «Алтын Алма». Здесь представлен огромный выбор товара для проведения любого праздника от дня рождения малыша до свадебной церемонии.
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 В супермаркете для каждого товара есть своя секция. Так, в секции для детей, можно найти массу интересных развивающих игр для малышей и подростков самого разного возраста. Конструкторы, настольные игры, наборы для рукоделия, все это вы найдете на полках супермаркета.
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 В продолжение детской тематики, недалеко расположены полки с детской литературой. Энциклопедии, сказки, книжки-малышки, раскраски с наклейками здесь в большом ассортименте. Отмечу, что детскую литературу вы можете найти на русском и казахском языках.
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 Для тех, кто собрался связать себя узами брака, есть возможность приобрести в одном месте всю необходимую праздничную атрибутику: ленты, украшения для машины, бокалы для молодых дизайнерской работы, все это вы можете купить в здесь по доступным ценам. Кстати, украшения для автомобилей, а также праздничные подарочные наборы для молодых, изготавливаются в швейном цеху «Веселая идея +».
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 И еще, обязательно загляните в секцию «Приколов». Именно там вы найдете интересные настольные игры для веселой компании, которые не дадут скучать вашим гостям.
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 Давно мечтали купить напольные весы? Купите их в «Веселой идее +». Уверена, что шуточные наклейки, на весах подстегнут вас побыстрее сбросить лишнюю пару килограммов.
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 Не знаете, что подарить любимому мужчине или просто хорошему другу? Прикольные фартуки, биты с именными и шуточными подписями, каски, кружки, именные кубки и многое другое, вы найдете в секции «Приколов». Уверена, без подарка вы не уйдете.
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 Ни один праздник не может пройти без воздушных шаров. Не поленитесь и обязательно загляните за воздушными шарами в супермаркет «Веселая идея +». Здесь же вы сможете купить и подарочную упаковку для вашего подарка.
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 Хотите приучить своих домашних не заносить грязь в дом? Нет проблем. Купите коврик с шуточной надписью, которая заставить вытереть ноги даже ленивого.
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 В супермаркете представлен широкий выбор канцелярских товаров по довольно низким ценам. Все, начиная от такой мелочи как скрепки и клей, до глобусов и наборов для черчения вы можете найти именно здесь. Есть и такие фишки как «живая» тетрадь, картинка которой оживает благодаря специальной программе. Весь товар реализуется оптом и в розницу по оптовым ценам, а также привозят на заказ. Для начинающих бизнесменов, занимающихся реализацией канцтоваров в розницу, действует 5% скидка на весь ассортимент.
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 — У нас много интересных и занимательных вещей, которые сделают вашу жизнь более яркой и интересной. Приходите к нам и выбирайте. Уверены, мы вам понравимся. Наш супермаркет «Веселая идея +», работает ежедневно с 9 до 17 часов без выходных и перерывов. По всем вопросам вы также можете обратиться по телефонам: 8(7112)53-73-07, 87055080708. Звоните, приходите. Будем рады, — приглашают горожан владельцы самого необычного супермаркета «Веселая идея +».

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