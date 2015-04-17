В Уральске открылся пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области

Сегодня, 17 апреля, в здании спортшколы на стадионе "Юность" по ул. Т. Масина, 65/1 принимают одежду и средства гигиены для пострадавших от паводка в Карагандинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Организаторами приема гуманитарной помощи выступили молодежное крыло "Жас Отан" и гражданский Альянс Западно-Казахстанской области. - Мы все помним, что в 2011 году у нас была подобная ситуация, - рассказал председатель молодежного крыла "Жас Отан" по ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Тогда с других регионов нашей страны поступала гуманитарная помощь. теперь, когда карагандинцы оказали