Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске открылся пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области

Сегодня, 17 апреля, в здании спортшколы на стадионе "Юность" по ул. Т. Масина, 65/1 принимают одежду и средства гигиены для пострадавших от паводка в Карагандинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Организаторами приема гуманитарной помощи выступили молодежное крыло "Жас Отан" и гражданский Альянс Западно-Казахстанской области. - Мы все помним, что в 2011 году у нас была подобная ситуация, - рассказал председатель молодежного крыла "Жас Отан" по ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Тогда с других регионов нашей страны поступала гуманитарная помощь. теперь, когда карагандинцы оказали
gorod
В Уральске открылся пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области
Сегодня, 17 апреля, в здании спортшколы на стадионе "Юность" по ул. Т. Масина, 65/1 принимают одежду и средства гигиены для пострадавших от паводка в Карагандинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
pomosh2
pomosh2
Организаторами приема гуманитарной помощи выступили молодежное крыло "Жас Отан" и гражданский Альянс Западно-Казахстанской области. - Мы все помним, что в 2011 году у нас была подобная ситуация, - рассказал председатель молодежного крыла "Жас Отан" по ЗКО Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. - Тогда с других регионов нашей страны поступала гуманитарная помощь. теперь, когда карагандинцы оказались в подобной ситуации, мы тоже хотим помочь им. Мы призываем всех жителей, кто может, помочь нашим соотечественникам в этой трудной ситуации. Пункт приема помощи будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных. Желающие могут принести чистые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены, одноразовую посуду, постельные принадлежности, детское питание, обувь и теплые одеяла. К слову, деньги тут принимать не будут. Однако уже открыт счет, на который можно перечислить деньги. Как рассказал Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ, как только наберется необходимый объем помощи, их сразу же отправят в Карагандинскую область на грузовой машине.
Реквизиты для оказания финансовой помощи
Реквизиты для оказания финансовой помощи
Реквизиты для оказания финансовой помощи
pomosh1
pomosh1
pomosh3
pomosh3
Фото и видео Ербола АМАНШИНА
пострадавшие наводнение Гуманитарная помощь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article