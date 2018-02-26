В Уральске отменили маршрут №36

Теперь в поселок Меловые горки будет ездить автобус №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе городского акимата г. Уральск сообщили, что договор с компанией ТОО «АкжолАвто» был расторгнут и теперь маршруты №27, 34, 51 обслуживает другой пассажироперевозчик. - С 1 марта по решению акимата г. Уральск отменяется автобус №36, который ездил по схеме Меловые горки - поселок Мичурино. По заявлению ТОО "АкжолАвто", обслуживающего временно некоторые городские маршруты, был расторгнут договор. Теперь автобусы №27, 34 и 51 находятся на балансе ТОО "ПАП №1", - поя