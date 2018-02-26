Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске отменили маршрут №36

Теперь в поселок Меловые горки будет ездить автобус №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе городского акимата г. Уральск сообщили, что договор с компанией ТОО «АкжолАвто» был расторгнут и теперь маршруты №27, 34, 51 обслуживает другой пассажироперевозчик. - С 1 марта по решению акимата г. Уральск отменяется автобус №36, который ездил по схеме Меловые горки - поселок Мичурино. По заявлению ТОО "АкжолАвто", обслуживающего временно некоторые городские маршруты, был расторгнут договор. Теперь автобусы №27, 34 и 51 находятся на балансе ТОО "ПАП №1", - поя
gorod
В Уральске отменили маршрут №36
Теперь в поселок Меловые горки будет ездить автобус №3, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"   В пресс-службе городского акимата г. Уральск сообщили, что договор с компанией ТОО «АкжолАвто» был расторгнут и теперь маршруты №27, 34, 51 обслуживает другой пассажироперевозчик. - С 1 марта по решению акимата г. Уральск отменяется автобус №36, который ездил по схеме Меловые горки - поселок Мичурино. По заявлению ТОО "АкжолАвто", обслуживающего временно некоторые городские маршруты, был расторгнут договор. Теперь автобусы №27, 34 и 51 находятся на балансе ТОО "ПАП №1", - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что также была изменена схема маршрута №3. С 1 марта он будет ездить в поселки Меловые горки и Мичурино с заездом на железнодорожный вокзал. Всего данный маршрут будут обслуживать 20 автобусов. - Газельный маршрут №3 будет ходить по схеме Коминтерн - Автосалон. По такому маршруту будут ездить 6 "Газелей", - отметили в городском акимате.⠀
автобус маршрут

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article