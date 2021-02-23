Занятия отменили из-за мороза, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске отменили занятия для учеников 1-9 классов второй смены Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 февраля, в Уральске отменены занятия в школах для учеников 1-9 классов второй смены. Они будут учиться дистанционно. По информации гидрометеорологической станции в ЗКО, сейчас температура воздуха составляет 28 градусов мороза, скорость ветра - 7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Напомним, занятия для учеников 1-4 классов первой смены были также отменены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  