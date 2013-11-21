В Уральске отметили праздник Собора Михаила Архангела

Престольный праздник в этом году выпал на 21 ноября. Богослужение прошло в одноименном соборе, его посетил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Глава региона поздравил прихожан с православным праздником и выразил благодарность Владыке Антонию «за неустанные усилия во благо укрепления духовного мира и согласия в регионе». - Где-то прочел слова Митрополита Московского святого Филарета: «Кто празднует чистым сердцем, тот празднует с ангелами». Через веру человек обретает себе Ангела хранителя, небесного покровителя. Сегодняшний день ангельский, - сказал Нурлан НОГАЕВ. Здесь же в церкви Владыка вручил НОГАЕВУ орден «Алгыс»(«Благодарность») за развитие государственно-церковных отношений за подписью Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. К слову, в Собор Михаила Архангела в этот день пришли сотни людей - в основном казаки. Они верят, что именно Архангел Михаил является ангелом-хранителем города Уральск. Краткая история Собора Нынешний собор Михаил Архангела ранее был деревянным и был построен неизвестными мастерами в 1705-1706 годах. Первоначальная деревянная церковь сгорела в 1723 году, а через два года в 1725 году была выстроена новая деревянная церковь. В 1740 году казаки решили строить новый кирпичный храм вместо деревянной церкви. На его северной стороне в 10 шагах, поставили 4-ярусную готической архитектуры колокольню, но она до нашего времени не сохранилась, так как была разрушена во время Пугачевского бунта. В 1773 году вокруг собора была выстроена крепость, в которой комендант Симонов с гарнизоном и частью казаков оборонялся от Е.И. Пугачева. Доподлинно известно, что осенью 1833 года с 21 по 23 сентября Старый собор посетил А.С. Пушкин. Кроме него, Собор посещали Крылов И.А., Суворов А.В., Жуковский В.А., Короленко В.Г., Даль В.А. Будучи наследниками императоров, в нем молились российские императоры Александр Второй и Николай Второй. Так как в соборе Архангела Михаила служба совершалась по-старообрядчески, и он был единоверческим, то за ним закрепилось название Старый собор. После революции 1917 года, в годы гражданской войны и в начале 30-х годов Собор неоднократно открывался и закрывался. До начала Великой Отечественной войны около 10 лет Собор пустовал и перед войной в одном из приделов собора был организован небольшой музей Е.И.Пугачева. В 1940 году в Старом соборе открылся антирелигиозный музей. В 1943 году Собор был возвращен верующим и до 1961 года в нем совершались богослужения. С 1961 года по распоряжению местной власти собор был закрыт и до 1966 года пустовал. С 1966 года по 1988 год в нем находился областной краеведческий музей. Городские власти за этот период осуществили ремонт крыши и куполов собора. В 1989 году с разрешения Совета по делам религий при Совете Министров СССР здание собора было возвращено верующим религиозной общины русской православной церкви. Летом 1989 года епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий (Саввин ) освятил возвращенный собор. С образованием Уральской Епархии в 1991 году и назначением первого Правящего Архиерея - Преосвященного Антония (Москаленко), Собор стал Кафедральным, т.е. первенствующим храмом Уральской Епархии.