1 ноября 32-летняяпосле оперативных родов из городского роддома была переведена в перинатальный центр, поскольку страдала редкой формой тяжелого нарушения сердечного ритма. По данным пресс-службы, буквально накануне своей выписки в 06.42 7-го ноября врачи диагностировали у пациентки остановку сердца в виде нарушения ритма, то есть клиническую смерть. Клиническая смерть - это обратимый этап умирания, переходный период между жизнью и смертью, когда прекращается деятельность сердца и дыхания, полностью исчезают все внешние признаки жизнедеятельности организма. Сначала врачи пытались восстановить ритм сердца с помощью медикаментов, но после того, как этот метод реакцию не дал, они применили дефибриллятор и пациентку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. В течении суток Луизе СКОВОРОДОВОЙ провели 26 (!) дефибрилляций, и сердечный ритм пациентки был восстановлен. Сейчас женщине установили искусственный водитель сердечного ритма. Малыш все еще находится в роддоме. Планируется, что маме его передадут 22 ноября.