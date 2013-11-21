- Откуда такая информация появилась, нам непонятно, - рассказала корреспонденту «МГ» по телефону. - Мы обращались в консульство, пока в отношении наших родных никакой информации, в том числе и по якобы предъявленным им обвинениям, нет. По ее словам, ее брат не преступник, он занимался бизнесом. О якобы предъявленных обвинениях в мошенничестве и убийстве опровергает и мама задержанного. По словам женщины, ее сын не может быть причастен к каким-либо преступлениям, поскольку живет в Уральске и в Дубай вместе с семьей выехал впервые.