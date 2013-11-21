Фото с сайта diapazon.kz Фото с сайта diapazon.kz 40 минут он пролежал на асфальте во дворе учебного заведения. У курсанта поломаны ноги, кости таза и множество ушибов, сообщает "Диапазон". 19-летний актюбинец Иван Яременко из династии военных. С 5-го класса он обучался в школе "Жас Улан" в Астане. Проучился на отлично 7 лет, потом поступил в ВИСВО. Парень мечтал стать летчиком. 15 ноября его родным сообщили, что Иван упал с 4-го этажа, он в больнице. – Ваня рассказал, что шел по коридору института, вдруг почувствовал удар по голове и толчок в спину. Кто-то открыл окно и вытолкнул его с 4-го этажа, – рассказывает бабушка Ивана Яременко. – 40 минут он пролежал на асфальте, прося помощи. Он не мог даже пошевелиться. Мы узнали о беде от курсантов, руководство института даже не сообщило нам об этом. Он и раньше приходил домой с синяками. Уже потом мы узнали, что в ВИСВО дедовщина, его били вешалкой, били по кадыку, у первокурсников "старшаки" требовали деньги. До сих пор неизвестно, кто его столкнул, никто сразу не снял с окна отпечатки пальцев. – 15 ноября, в 14:45 помощник дежурного при обходе прилегающей территории обнаружил курсанта 1-го курса летного факультета, лежащим на земле, он упал с 4-го этажа, – рассказали "Д" в военной прокуратуре. – Его госпитализировали с диагнозом "множественные переломы, закрытый перелом пяточной кости и голеней обеих ног". На месте работает группа сотрудников военной прокуратуры, Актюбинского отдела Западного регионального ВСУ МВД РК и ОВП Актюбинского гарнизона. – Руководство ВИСВО обещало, что его переведут в хорошую клинику. По сей день обещание не выполнено, – рассказывает мать Ивана. – На обучение курсантов государство выделяет большие средства, однако институт нищий, даже видеокамер в коридорах нет. К Ивану каждый день в больницу приходит много друзей, приезжали 16 сокурсников из "Жас Улана". От удара Ваня не помнит некоторые моменты, у него ретроградная амнезия. Прокурор приходил в больницу и задавал наводящие вопросы: "как ты открыл окно?", "как ты выпрыгнул?". Но он же говорит, что помнит только удар, но не помнит, кто его толкал. – Иван занимался боксом, играл в футбол по выходным, – говорит мать Ивана. – Теперь лежит с гирями, привязанными к ногам. С такими травмами он уже не станет летчиком, ему предстоит долгое лечение. Мы хотим, чтобы наказали виновных. – Дедовщины у нас нет. Ничего комментировать мы не будем. Вам дали информацию в военной прокуратуре, – сказали "Д" в ВИСВО и бросили трубку. Это уже не первый скандал в летном институте Актобе. В сентябре 2012 г. там погиб курсант из Тараза. Он умер от удушья в результате конфликта с другим курсантом. В том же сентябре умер курсант во время тренировок, у него остановилось сердце. В июле этого года в аэропорту разбился учебный самолет ВИСВО, погибли инструктор и курсант. Источник: Диапазон