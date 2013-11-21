По данным таможенников за 10 месяцев 2013 года, внешнеторговый оборот области составил 7 миллиардов 893 миллиона 201 тысяча долларов США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 миллиарда 753 миллионов тенге. - Кроме того, против нарушителей таможенного законодательства возбуждено 12 уголовных дел, заведено 109 дел по административным правонарушениям, - говорит. - 5 уголовных дел возбуждено по фактам недостоверного декларирования товаров народного потребления. Например, во время оперативно-розыскных мероприятий совместно с ДВД области выявлен незаявленный товар из Турции, таможенная стоимость которого составила 11 миллионов 449 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело и передано в органы финансовой полиции. Четыре уголовных дела были возбуждены по факту ввоза дорогих автомобилей. В основном они были угнаны из стран Евросоюза и Украины. В процессе беседы с журналистами Ерлан КЕРИМОВ приоткрыл завесу тайны: сколько же получают таможенники? - Сегодняшняя зарплата работников департамента таможенного контроля составляет от 80 до 190 тысяч тенге, но она у нас зафиксирована в связи с тем, что таможенные органы относятся к правоохранительным органам, но при этом у нас произошла разотестация фискального блока, то есть теперь департамент у нас делится на правоохранительный и фискальный блок.