Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Останки пилотов разбившегося в Казани самолета проверят на содержание алкоголя, сообщил РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Это устанавливается. Мы всегда, когда происходят такие тяжкие катастрофы, выясняем этот вопрос. Когда мы найдем останки пилотов, мы проверим их на алкоголь. К сожалению опыт расследования таких дел показывает, вот скажем пермская катастрофа, которая была в 2009 году.., показала что одним из факторов (может быть) нетрезвое состояние пилотов, которые производили посадку. Этот вопрос будет исследован со всей тщательностью", - сказал Бастрыкин РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.