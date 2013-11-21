Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Иллюстративное фото с сайта www.time.kz Об этом на брифинге сообщил представитель Главной военной прокуратуры Женис Темеков, передает корреспондент Tengrinews.kz. "В ходе следствия проведен большой объем следственных действий и судебных экспертиз, в том числе научно-исследовательским центром эксплуатации и ремонта авиационной техники России. Исходя из выводов российских экспертов, причиной катастрофы самолета стало рассоединение рулевого привода вследствие самопроизвольного выкручивания гайки его крепления. Согласно заключению комиссии по расследованию происшествия, технические неполадки произошли в результате нарушения технологии выполнения монтажных работ в ходе ремонта самолета на 514-ом авиаремонтном заводе в городе Ржеве, в России", - сообщил Женис Темеков. По его словам, ремонт был произведен в начале текущего года. "В настоящее время рассматривается вопрос о направлении уголовного дела компетентным органам России для осуществления дальнейшего расследования", - добавил он. Напомним, что 23 апреля 2013 года во время проведения плановых учебно-тренировочных полетов близ села Просторное Шетского района Карагандинской области потерпел катастрофу истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался, командир экипажа полковник Марат Едигеев погиб, штурман - майор Руслан Галимзянов был госпитализирован. Как сообщалось, причиной крушения стал отказ техники. За мужество и решительность при исполнении воинского долга полковник Марат Едигеев Указом Президента награжден посмертно орденом "Айбын" I степени. По факту падения самолета было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".