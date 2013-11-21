Мисс Уральск-2013 - чемпион Казахстана по дзюдо

Заключительный этап регионального конкурса Мисс Уральск-2013 прошел 20 ноября в Казахском драматическом театре. За титул самой красивой девушки города боролись 12 претенденток от 15 лет и старше. Двухчасовое действо слегка припозднилось, так как в этот же день на сцене театра проходило чествование ветеранов областных газет города. - Придется немного подождать, - сетовали участницы конкурса. - Но главное сейчас - настроиться на позитив и чтобы нервы не сдали. Девушки заметно волновались. Особенно это было заметно в начале шоу. Жюри, в составе которого в этом году был и чемпион мира по боксу Галиб ДЖАФАРОВ, задавали каждой участнице вопросы. Девушки терялись и не знали, что отвечать. Самой находчивой оказалась Махаббат ТАКИШЕВА. Девушка призналась, что обожает заниматься спортом. Особенно болеет за спортсменов, занимающихся боксом. К слову, в 2010 году Махаббат завоевала титул чемпиона Казахстана по дзюдо. Далее девушки показали, на что способны. Они пели песни, танцевали. Четыре претендентки даже не побоялись и спели песню группы "ВИА Гра". Заключительным был показ вечернего платья. В итоге титул "Мисс Уральск-2013" достался Маххабат ТАКИШЕВОЙ. Ей 22 года, она работает в Евразийском банке. Первой вице-мисс стала Светлана МИЛЮКОВА. Вторая вице-мисс - Асель АБДУЛОВА. Титул третьей вице-мисс достался Сауле АДИЛЬБАЕВОЙ, четвертая вице-мисс - Мольдир САГИНАЙ.