Иллюстративное фото с сайта avtomaniya.com Иллюстративное фото с сайта avtomaniya.com Гражданам Казахстана, которые были взяты под стражу в ОАЭ 30 октября, грозит смертная казнь, сообщает телеканал КТК. Прокуратура Дубая предъявила жителям Уральска официальные обвинения в убийстве, финансовых махинациях и создании организованной преступной группы. Генеральная прокуратура Казахстана уже начала переговоры об экстрадиции задержанных. Этот вопрос будет рассмотрен в ОАЭ в декабре. "Там разные преступления: есть убийство, экономические преступления, есть лидеры организованной преступной группы, разные там. Пока там положительных решений по экстрадиции не принято ни по одному из десяти находящихся там наших граждан", - заявил первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель. Как отмечает телеканал, в ОАЭ преступления, в совершении которых обвиняют граждан Казахстана, считаются особо тяжкими. За них грозит наказание от пожизненного заключения до смертной казни. Мама одного из задержанных казахстанцев Куаныша УТЕШОВА Гульжан рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД", что им ничего про обвинения, предъявленные правоохранительными органами ОАЭ в адрес сына, неизвестно. К тому же Куаныш не может быть причастен к каким-либо преступлениям, поскольку живет в Уральске и в Дубай вместе с семьей выехал впервые. Напомним, в ночь на 30 октября полиция Дубая задержала 12 (по другим сведениям - 13) граждан Казахстана. Большинство из них, по предварительным сведениям, жили там уже несколько лет, занимаясь перегоном автомобилей и продажей запасных частей, остальные с семьями приехали в ОАЭ по турпутевке на несколько дней. При задержании из дома забрали планшетный и персональный компьютеры, диски с мультфильмами. Родные арестованных все обвинения отвергают.