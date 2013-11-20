Иллюстративное фото с сайта www.tmim.ru Иллюстративное фото с сайта www.tmim.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Согласно информации ведомства, департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.177 ч.3 п.«б»   УК РК - «Мошенничество» в отношении руководства АО «Актюбинский завод хромовых соединений». Руководство завода в период с июля 2009 по декабрь 2010 года, путем обмана и злоупотребления доверием, внесения ложных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость, незаконно получили возврат сумм НДС из государственного бюджета в сумме 19 млн. тенге. В ходе доследственной проверки 10 октября 2013 года указанная сумма возмещена полностью путем возврата в государственный бюджет.