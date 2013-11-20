Иллюстративное фото с сайта www.infuture.ru Иллюстративное фото с сайта www.infuture.ru 27 медицинских организаций не прошли аккредитацию в Казахстане из-за ухудшения результатов деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана. Отмечается, что теперь эти медицинские организации потеряют преимущество при размещении государственного заказа. По информации Минздрава, 154 медицинские организации, которые предоставляют услуги первичной медико-санитарной помощи, должны были получить аккредитацию в 2013 году. Из них аккредитованы на четыре года две медицинские организации, а 125, среди которых 12 частных, на два года. Отмечается, что аккредитацию проводили 197 экспертов в 42 группах в течение пяти недель. Медицинские организации оценивались по стандартам Исполнительного Комитета Международного сообщества по качеству в здравоохранении (ISQua). Сообщается, что в 2013 году договоры на выполнение госзаказа на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи были заключены с 441 поставщиком. Среди них - 67 частных медицинских организаций.