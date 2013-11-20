- Леша, расскажи, как поступило предложение сняться в таком масштабном проекте? - В мае этого года в театре проводился кастинг, и я изначально несерьезно к нему отнесся. Пришел, зачитал стихотворение собственного сочинения. У нас не часто проводятся кастинги по всем городам Казахстана, обычно ограничиваются Астаной и Алматы. Через месяц все благополучно о нем забыли. Но они мне позвонили, сказали, что я один из кандидатов, а еще через неделю меня утвердили. Я был в шоке. - Как всё началось? - Я первый раз полетел на самолете, первый раз оказался в Алматы, первый раз снялся в фильме. Теперь этот город у меня ассоциируется только с «первыми разами». И жил все это время в классном районе города с еще одним актером из Кустаная.- Расскажи о режиссере… - Мы его называли Каир (Каиржан ОРЫНБЕКОВ), это молодой парень, студент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Во время съемок у него родился ребенок, из-за чего был отменен один день репетиции. Если говорить о его профессиональных качествах, у него хороший подход ко всем актерам. Работа на съемочной площадке сложна уже тем, что там много людей: массовка, основные актеры, он успешно руководил всем процессом. Каиржан находил всегда для нас необходимые слова, к примеру, видя, что я нервничаю и не могу расслабиться, он мне сказал «Не переживай, сколько нужно, столько и будем делать дублей. Получай удовольствие!». И вообще, я, наверное, был самый нервный актер на площадке, у меня все время потели подмышки(смеется). - Расскажи о самом фильме! - Я еще не видел всех сцен, могу только сказать, это легкая криминальная комедия, в ней есть ирония. Там много экшена: перестрелки, погони, драки, поездки на картингах. Но главной сутью фильма является настоящая мужская дружба и, конечно, любовь.- А что делает твой персонаж? - Это айтишник Константин ЮДИН, немного аутичный, у него кроме друзей никого нет. Мало кто его воспринимает, и он держится за своих друзей, они в свою очередь тоже его любят. В кино большое значение имеет фактура, и если во мне что-то углядели, значит, увидели Костю. - Какая сцена для тебя была кульминационной, необычной? - Для меня все сцены были необычными. Это как ребенка в первый раз запустить в супермаркет, он ходит и у него глаза разбегаются. Все сказалось на моем состоянии - и большой город, и новые люди, и работа.