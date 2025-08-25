25 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО судья Динара Гильманова зачитала приговор Эльвире Еркебаевой и Максиму Кузнецову.

25 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО судья Динара Гильманова зачитала приговор Эльвире Еркебаевой и Максиму Кузнецову.

— Эльвиру Еркебаеву и Максима Кузнецова признать виновными по статье незаконное хранение и приобретение оружия и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, — зачитала Динара Гильманова.

Подсудимых отпустили из зала суда. Эльвира Еркебаева после процесса выразила свою благодарность всем казахстанцам, которые верили в её невиновность, освещали и распространяли информацию.

— Справедливость есть, она восторжествовала. Поддержка была колоссальной. Спасибо моим адвокатам, моей семье, все казахстанцам. Сейчас переполняют эмоции. Первым делом поеду к маме, — сказала Эльвира Еркебаева.

Максим Кузнецов отметил, что верил и надеялся на лучшее. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, суд длился с августа прошлого года. На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняли в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. По данным следствия, из корыстных целей подсудимая решила избавиться от мужа и наняла киллера. Тот за 2 миллиона тенге должен был убить Ербола Еркебаева. Помогал ей в этом, по версии обвинения, Максим Кузнецов.

Хотя во время судебного следствия эти доводы обвинения много раз ставились под сомнение. Сам потерпевший Ербол Еркебаев от претензий отказался. Прокурор Дина Изтлеуова выступая на прениях заявила, что вина подсудимых доказана и запросила для Эльвиры Еркебаевой 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Максима Кузнецова также попросили признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отметим, что дело рассмотрел второй состав присяжных заседателей. Ранее первый состав присяжных распустили по просьбе прокурора Доспола Жубанова. Сами подсудимые и их защитники заявили, что полностью не согласны с обвинением и попросили присяжных оправдать их.