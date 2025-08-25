Днем 26 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +28 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 26 августа

По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке, юге области — дождь, гроза, град, шквал. Ночью + 20 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.

В Атырауской области тоже переменная облачность. На юге, востоке области дождь, гроза. +34 градуса тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами, на западе и севере области дождь, гроза. Днем +35 градусов, ночью +20. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области ясно. На западе и севере области возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +23. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com