Ученые зафиксировали крупнейшую за два месяца вспышку на Солнце

Астрономы зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние два месяца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Максимальное излучение зарегистрировано 25 августа в 08:24, его уровень составил M4,6. По современной пятибалльной системе событие отнесено к четвертой категории.

Ученые пояснили, что активные зоны пока не направлены прямо на Землю, однако в ближайшие сутки их положение может измениться, что повысит вероятность воздействия на нашу планету. Первые периферийные эффекты от выброса плазмы ожидаются вечером 25 августа, а основное влияние — во второй половине 26 августа.

На днях Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы, и, по предварительным оценкам, его масса пройдет мимо Земли. Как заявили исследователи, выброс был зарегистрирован утром 20 августа вблизи южного полюса Солнца. В лаборатории отметили, что выброшенная масса в определенный момент превысила размеры звезды.

Фото: pixabay.com