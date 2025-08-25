Чтобы выйти из застоя три зодиакальных знака получат шанс увидеть правду такой, какая она есть.

26 августа они уже не захотят возвращаться в прошлое. Это станет отправной точкой перемен, ведущих к развитию и внутренней свободе.

Близнецы

Для вас этот аспект станет мощным импульсом к новым прозрениям. То, что казалось запутанным, внезапно приобретет четкие очертания. Восприятие меняется, и вместе с ним меняетесь и вы. Главное в этом дне то, что прозрение необратимо: вернуться к старому мышлению уже не получится. Используйте новые знания, чтобы направить себя к переменам и росту.

Весы

Вы привыкли действовать по-своему, и любые отклонения от привычного курса вызывают у вас дискомфорт. Но именно это столкновение с неожиданностью станет точкой роста. Квадрат Солнца и Урана принесет немного хаоса, но именно в нем вы сможете пересмотреть свои приоритеты и сделать шаг на более правильный для вас путь. Да, дорога может оказаться неровной, но у вас всегда есть дар восстанавливать гармонию.

Скорпион

Новое понимание изменит ваше восприятие ситуации, и назад дороги уже не будет — да она и не нужна. Этот день принесет ощущение освобождения. Вы увидите реальность без иллюзий и поймете, что пора двигаться вперед, даже если для этого придется отказаться от старых схем. Квадрат Солнца и Урана словно снимает завесу, позволяя увидеть скрытые возможности.

