На территории обнаружено около 150 курганов необычной формы.

В инспекции по охране памятников ЗКО сообщили, что на территории региона обнаружено место с примерно 150 курганами — погребальными холмами, представляющими собой древние археологические памятники.

Один из них поражает своими масштабами: ширина его рва достигает 140 метров. Предполагается, что здесь мог быть захоронен человек особого статуса. По предварительным данным, поселение существовало ещё в эпоху раннего железного века.

Необычна и сама форма курганов: среди них встречаются не только прямоугольные, но и кольцевые, а также составленные из двух колец. Такие древние могильники — редкость и имеют особое значение для истории региона.

Чтобы изучить местность глубже, необходимо оформить документацию, привлечь финансирование и провести конкурс среди лицензированных организаций, которые смогут заняться раскопками. Тогда станет ясно, принадлежит ли это поселение сарматам. Отмечается, что они жили вблизи курганов. После подтверждения ценности объект внесут в список охраняемых памятников архитектуры.

Жители окрестных сёл относятся к этому месту с особым трепетом, связывая его с загадками и мистикой. Для одних оно имеет сакральный смысл, другие рассказывают о странных явлениях: кто-то видел свечение над курганами, а у кого-то неожиданно глохла машина при проезде мимо. Редакция «Мой город» продолжит следить за дальнейшими исследованиями и открытием тайн этого уникального места.

Фото предоставлено инспекцией по охране памятников ЗКО





