Доля вкладов в обязательствах БВУ за год (сентябрь 2012-2013) выросла с 64 до 75% Объем вкладов БВУ РК на сентябрь превысил 9,8 триллионов тенге. Годовой рост 18,6%. Объем банковских обязательств, в свою очередь, вырос всего на 1,4% до отметки в 13,2 триллиона тенге. Рэнкинг-основа: Рэнкинг БВУ РК по структуре вкладов в обязательствах. Сентябрь 2013 tablica Среди банков первой пятерки по объему привлеченных средств клиентов самый большой вес вкладов в обязательствах у Цесна и Народного - 86,6 и 82,5%, соответственно. Самый низкий вес вкладов в обязательства в секторе у БТА - всего 42%. tablica2 Рост зависимости банков от внутренних ресурсов экономики происходит за счет снижения внешних заимствований.  За год (второй квартал 2012-2013) долг банков перед иностранными кредиторами сократился с 14,5 до 11,5 миллиардов долларов. tablica3 Источник: ranking.kz