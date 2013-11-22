- Вечером лопнула труба с холодной водой. Наша аварийная бригада вчера вечером перекрыла подачу воды,- говорит работник "ОралСуАрнасы".- Вода в домах есть за счет окольцовки. Сегодня аварийная бригада будет раскапывать место аварии, выяснять и устранять ее причины. Из-за прорыва трубы возле остановки собралась огромная лужа, которая за ночь превратилась в ледовый каток.