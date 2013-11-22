Аким области поругал чсников за экипировку и тушенку

Глава региона сегодня участвует в учениях "Зима-2013". Сотрудники ЧС устроили смотр техники и экипировки. Правда, на нее некоторые спасатели пришли в кроссовках и в обычной обуви. - Сегодня условно объявлено ЧС, а вы пришли в кроссовках и ботинках, это говорит о том, что вы несерьезно отнеслись к заданию, не дай бог, конечно, но если вы будете участвовать в ликвидации ЧС и что-нибудь упадет на ногу, что тогда? - возмутился Нурлан НОГАЕВ. - Мы все должны понимать, что превыше всего человеческая жизнь. Осматривая вещмешки, НОГАЕВ взял в руки консервы и удивился тому, что они не местного производства - В Уральске есть предприятия, которые выпускают тушенку и консервы, я не понял, почему вы покупаете не местные, - обратился аким к руководству ЧС и дал поручение привести в порядок вещмешки. Во время учений в районе омеговского моста был организован штаб, здесь спасатели ликвидировали техногенную катастрофу – загорелась цистерна с нефтепродуктами, пожарные в считанные минуты ликвидировали огонь. Далее водные спасатели во время учений на реке Чаган показали мастер-класс - они вытащили из воды тонущего.