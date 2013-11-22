Спецавтомобили изготовлены в Казахстане на базе автомашины Hyundai County по специальному заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям. По своей комплектации, авто единственные в подобном исполнении. Реанимобиль оснащен современным дизельным двигателем (мощность - 126,5 л.с.), который представляет собой транспортное средство с высокой крышей, позволяющей стоять медицинскому персоналу в салоне в полный рост, что очень важно при проведении реанимационных мероприятий, на удлиненной базе (примерно 8 метров), с возможностью эвакуации 5-7 пострадавших, в том числе 4 лежачих пострадавших. В реанимобиле имеется специальный отдельный отсек с необходимым аварийно-спасательным инструментарием - гидравлические ножницы, резак, домкрат и т.п., позволяющим проводить работы по извлечению пострадавших из автомобиля. Также реанимобиль оснащен современным медицинским оборудованием и средствами медицинского назначения, которые необходимы для оказания экстренной медицинской помощи. Помимо медицинского и спасательного оборудования реанимобиль оснащен спутниковым телефоном, позволяющим выходить на связь вне зоны обслуживания операторами сотовой связи, навигационной системой GPS, цифровой УКВ радиостанцией, сигнально-громкоговорящим устройством.