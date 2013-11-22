Лучший учитель русской словесности живет в Актобе

Учитель русского языка из Актобе Салтанат КАЛИЕВА стала победителем конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», финал которого проходил в столице России. Также учитель обычной актюбинской средней школы №29 была отмечена в одной из номинаций - «За сохранение богатства русского языка за рубежом». Конкурс проходил в два тура. В первом приняли участие около 300 учителей русского языка и литературы из стран ближнего зарубежья. В итоге в финале конкурса собрались 15 учителей - победителей первого тура. Каждый финалист представил одну из 15 стран: Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Эстонию, Южную Осетию. - Заочный, первый тур, проходил в октябре. Нужно было дистанционно выполнить тесты и задания творческого характера. Через некоторое время пришел ответ из Москвы, что мои задания одобрены, и я прошла во второй тур, который будет проводиться в Москве. Я не могла поверить своим глазам и ушам, так как из Казахстана заявки на участие в конкурсе подали 40 человек, - рассказывает учитель с 16-летним стажем Салтанат КАЛИЕВА. - Организаторы конкурса взяли на себя расходы по проживанию, питанию и проезду. Жили в гостинице на Радищевской, это на Таганке, в центре города. В Москве учителя представили свои достижения в профессиональной деятельности, продемонстрировали методические и дидактические возможности учебного процесса. Во второй день финала выполняли творческие задания - работали с афоризмами и художественными текстами. В состав жюри вошли ученые-русисты Института русского языка имени А.С. Пушкина, Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, заслуженные учителя, лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов профессионального педагогического мастерства. Торжественное закрытие конкурса прошло в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно».