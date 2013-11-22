Двигатели эти автобусов Cummins соответствуют экологическим стандартам EURO-4. Это значит, что новые автобусы не будут оставлять за собой черный шлейф выхлопов, который так привыкли видеть горожане. Новая техника обошлась ТОО «Автопарк» в 400 миллионов тенге. Деньги взяты в кредит в банке. По сведениям директора ТОО «Автопарк» Куаныша БУРАНБАЕВА, сегодня тарифы на проезд в Актобе одни из самых низких в Казахстане. - Не исключена возможность, что стоимость проезда незначительно возрастет, - заявил Куаныш БУРАНБАЕВ. Руководитель «Автопарка» объяснил, что рост тарифов необходим для замены в ближайшие 2014-2016 годы общественного транспорта на автобусы большой и средней вместимости. - Это позволит установить единую стоимость проезда на всех автобусах со всеми полагающимися льготами для социально защищаемых категорий граждан, - добавил Куаныш БУРАНБАЕВ.