  Иллюстративное фото Иллюстративное фото Сегодня на селекторном совещании под председательством Серика АХМЕТОВА в онлайн-режиме были заслушаны доклады о выполненных работах в регионах по программе «Занятость-2020». - На реализацию программы «Занятость-2020» с 2011 года по 2013 год было выделено 9 млрд тенге, 14,3 тысяч человек были трудоустроены, - сказал аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. – В 2013 году по сравнению с прежними двумя годами на данные цели было выделено средств в четыре раза больше. Первое направление вышеуказанной программы, предусматривающий увеличение рабочих мест за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, начал осуществляться с 2012 года. За это время было выделено 2,7 млрд тенге и трудоустроены 1303 человека. Еще одно достижение прошедшего года – на сумму более 37 млн тенге был осуществлен капремонт девяти объектов. Выделенные средства были освоены в полном объеме. Всего было запланировано открытие 188 рабочих мест, на самом деле было организовано 193 рабочих места. На запланированные в этом году 37 проектов рассматривается выделение 2 млрд 394 млн тенге. В настоящее время 69 процентов средств освоены, до конца года суммы будут освоены в полном объеме. По второму направлению, предусматривающему снижение безработицы, на обучение начинающих бизнесменов азам предпринимательства было выделено 3 261 млн тенге. Руководитель области в своем докладе остановился на том, что в последние годы среди населения растет количество желающих заниматься бизнесом. Так, если в 2011 году 89 человек оформили кредиты, в этом году их количество выросло почти в 100 раз. В 2013 году сумма кредитования составила 2 млрд 165 млн тенге, это по сравнению с 2011 годом выше в десять раз! Куралай КУАТОВА