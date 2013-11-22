Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 22 ноября в Аксае был проведен своеобразный День бомжа. Полицейские отлавливали граждан без определенного места жительства и доставляли в противотуберкулезную больницу, где их приводили в «человеческий» вид, а затем отправляли в спецприемник Уральска. Инициатором акции  выступило молодежное объединение «Аксай жастары» при поддержке отдела внутренней политики. К слову, «жастаровцы» этой зимой уже плотно занимались бомжами – организовывали для них горячие обеды. На этот раз бездомными занялись плотнее  – было решено  помочь им получить  документы и трудоустроиться. По официальным данным, в Аксае зарегистрировано более 20 граждан без определенного места жительства. Но в ходе акции была выявлена едва лишь половина.  При этом не обошлось без курьеза: среди бомжей оказался вполне приличный гражданин (позже выяснилось, что у него есть не только жилье и документы, но и свое небольшое дело), который показался полицейским  почему-то подозрительным. Доставленных в тубдиспансер мыли, стригли и переодевали, затем кормили в одном из кафе и тех,  у кого при обследовании было обнаружено подозрение на туберкулез, оставляли в больнице на лечение, остальные  были отправлены в Уральск в  спецприемник. Здесь они будут находиться до тех пор, пока им не сделают удостоверения личности. После этого бомжи вернутся в Аксай, где отдел занятости займется их трудоустройством.