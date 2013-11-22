В Уральске при поддержке министерства экологии прошел региональный форум, посвященный развитию концепции «Зеленой экономики». Участники обсудили проблемы Жайык-Каспийского региона.
Как известно, под «зеленой экономикой» подразумевается экономика с высоким уровнем качества жизни населения, бережным и рациональным использованием природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.
Главная участница конференции глава Центра ОБСЕ в Казахстане Наталия ЗАРУДНА ответила на вопросы портала «Мой ГОРОД
».
- Такая конференция у нас проходила в Павлодаре, Астане, Кокшетау, и вот теперь здесь. Вчера я встречалась с акимом, мы затрагивали многие темы, в том числе возможности сотрудничества. Власти должны подумать и оценить свои реальные потребности, мы в свою очередь поддерживаем инициативность и никому ничего не навязываем. Каждый раз это зависит от инициативы местных властей. Что это даст? Объединение усилий представителей местной власти, бизнес-структур, академических кругов, общественности с тем, чтоб все-таки «зеленая экономика не осталась только бизнес-проектом. Здесь должны быть принципы, которые должны заинтересовать каждого человека.
Об экопроблемах Казахстана
- Я не думаю, что можно выявить только одну проблему. Казахстан - это очень большая территория и в каждом регионе есть свои особенности, в некоторых регионах вода на первом месте, в других регионах это проблема не очень острая. Наверное, с точки зрения экологии первое, что нужно сделать для страны, решить проблему отходов. Они не только занимают место, они также загрязняют территорию, проникают в подземные воды, очень негативно влияют на состояние здоровья людей, на их генофонд. Я бы начала с осуществления понимания того, что отходы - это не только проблемы, но и сырье для получения энергии и тепла, которое требует на определенном этапе вложения средств. Второе, это эффективность использования и воды, и энергии. Нельзя так бездумно отапливать улицы, жарить людей в домах, нужно дать возможность регулировать, нужно менять всю систему коммуникаций. Необходима модернизация внутреннего хозяйства.
О реформах в Казахстане
- По словам Мартина Лютера Кинга, «Истинный мир - это не тогда, когда отсутствует напряженность, а когда вершится правосудие». Поэтому много наших усилий и помощи оказано в разработке уголовно-процессуального законодательства, административного кодекса, административно- процессуально кодекса, потому что это все служит людям. Когда я читала Шокана Валиханова, его «Записки о судебной реформе», обратила внимание на такие слова: «Любые реформы полезны тогда, когда они полезны людям». Очень важно, чтобы помнили, что конечной целью реформ является сам человек.
О казахах
- Казахи-степняки имели высокое экологическое сознание, казах никогда не стал бы бросать мусор в питьевой источник, наоборот, он бы его очистил. Казах не сжигал бы, не загрязнял за собой плодотворную землю. Получается, сейчас народ утратил традицию своих предков, потерял связь с природой. Цель зеленой экономики - это, прежде всего, повод вернуться к тому восприятию природы, которая всегда была присуща этому народу.
Самым большим достижением Казахстана является то, что он использует свои богатые ресурсы для социального развития, улучшения уровня благосостояния, но в то же время не хватает устойчивости в этом развитии, есть хорошие идеи, начинания, это стало не только целью государства, но и национальной идеей. Хотелось бы добиться, чтобы все эти хорошие идеи утвердились, и, несмотря на изменения, страна продолжала развиваться. Ведь если субъективно посмотреть на страны Средней Азии, Казахстан проводит наиболее последовательную политику и показывает положительный пример.
Мирослава ШОНАЛОВА