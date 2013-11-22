Сегодня во многих городах Казахстана прошли показательные учения «Зима - 2013». Как действуют в экстренных ситуациях сотрудники водно-спасательной службы ДЧС области, посмотрели корреспонденты портала «Мой ГОРОД». photo 300   Действовали спасатели быстро и слаженно. Двое были полностью экипированы в водолазные костюмы. Еще двое спасателей на лодке поплыли к «льдине», где сидели рыбаки. photo 315 По сценарию у водных спасателей была поставлена задача помочь горе-рыбакам, которые оказались на льдине, а также помочь тонущему человеку. - Представьте себе такую ситуацию, - рассказывает один из спасателей Алексей ЕРЕМЕЕВ. - В связи с установившейся днем положительной температурой воздуха, а также увеличением скорости течения воды в результате сброса воды через шлюзы гидроузла в реке Чаган произошло нарушение целостности ледового покрова. Не подозревая о надвигающейся опасности, группа рыбаков из 4 человек продолжала рыбную ловлю. Когда они заметили, возвращаться на берег было уже невозможно. Льдина, на которой были рыбаки, переломилась и один рыбак ушел под воду. photo 320Для обеспечения скорой помощи пострадавшим была установлена спецпалатка, где рыбаков ожидали медики. photo 335 Вся амуниция водолаза весит около 60 кг. Один "чудо-башмачок" водолаза весит около 10 килограммов. photo 348 Оперативно вытащив тонущего рыбака, ребята принялись за рыбаков на льдине. photo370 Тем временем два спасателя-водолаза занимались поиском утонувшего рыбака. Один из них погрузился под воду, другой остался на берегу. photo 373 Спасатели могут спокойно вести переговоры с водолазом, который находится под водой с помощью специальной связи. photo 381 Когда все пострадавшие были в лодке, их быстро доставили на берег. photo 382 Ежегодно роль «тонущего рыбака» исполняет спасатель Ермек СУЛЕЙМЕНОВ. photo 385 Аким области лично убедился, что у спасателей с камуфляжем все в полном порядке. Даже рыбак, которому пришлось искупаться в холодной воде, а на улице сегодня -3,  был в спецкостюме, так что в проведении этой операции переохлаждения никто не получил. photo 387 После благополучного извлечения «тела» утонувшего рыбака, вся операция была объявлена завершенной. photo 390 Не позавидуешь такой «находке» спасателям в реальных условиях. photo 412 После окончания операции по спасению рыбаков, аким области заглянул в палатку, где грелся спасенный рыбак.        